Nesta quinta-feira (17), a Secretaria de Educação do Carpina realizará um encontro com alunos e profissionais que colaboram no trasporte universitário intermunicipal. O objetivo é repassar informações e tirar dúvidas sobre as diretrizes do serviço em 2019. A reunião terá início às 19h, no auditório da Prefeitura do Carpina.