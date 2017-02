Prefeitura de Glória do Goitá paga salário de servidores antes do Carnaval

Os servidores da prefeitura de Glória do Goitá receberão o salário do mês de fevereiro antes do Carnaval. Nesta sexta-feira (24), os funcionários já podem sacar seus vencimentos. Ao todo, são contemplados servidores ativos, aposentados e pensionistas do município. Além dos comissionados, incluindo secretários, diretores, supervisores e chefes de departamentos do Poder Executivo Municipal.

De acordo com a prefeita Adriana Paes (PR) a antecipação foi possível após um esforço conjunto das secretarias que compõem o núcleo de gestão da administração municipal.

A medida irá movimenta a economia do município durante o Carnaval. Além de demonstrar o empenho da gestão em priorizar e valorizar o servidor.