Prefeitura do Carpina adquire ônibus adaptado para pessoas com necessidade especiais

Com ajuda de emendas parlamentares, a Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Saúde, adquiriu mais um ônibus para Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O veículo é adaptado para transporte de pessoas com necessidades especiais e levará pacientes que precisam se deslocar para fazer exames, consultas e demais procedimentos clínicos em outras cidades.

Também foram adquiridos diversos equipamentos de estruturação para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) como geladeiras, armários de arquivos em aço, longarina (cadeiras de espera), computadores, impressoras, cadeiras de roda, equipamentos de Ar-condicionado e outros insumos que trarão ainda mais conforto e qualidade aos serviços de saúde pública prestados no município.