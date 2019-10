Prefeitura do Carpina com vagas aberta para Curso de Boneca de Pano

De 03 a 14 de outubro, a Prefeitura do Carpina (PMC), através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), estará com vagas abertas para o Curso de Boneca de Pano. A Capacitação é uma parceria entre a Coordenadoria Municipal da Mulher e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

As inscrições devem ser feitas no CRAS do Bairro Novo, que fica na Rua Maria Araújo Caldeira, 68, no Bairro Novo, das 08 às 16hs, sendo necessário leva RG e comprovante de residência. As vagas são limitadas. O curso será realizado de 12 a 14 de novembro. Para mais informações entrar em contato através do e-mail sdscarpina@gmail.com.