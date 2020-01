Prefeitura do Carpina começa 2020 com poucas mudanças em secretarias

Em reunião no auditório da Prefeitura do Carpina, ocorrida na manhã desta quinta-feira (02), o prefeito do município, Manuel Botafogo, anunciou algumas mudanças administrativas na gestão das secretarias e diretorias municipais. O encontro reuniu funcionários lotados em cargos estratégicos e de liderança para serem reconduzidos ou realocados.

Entre as principais mudanças, está a realocação do servidor Samuel Higino, que ocupava a pasta de Turismo, Cultura e Desporto, para a Secretaria de Administração. Por sua vez, a pasta de Turismo será regida pela servidora Silvinha Nery, que atuará como secretária Adjunta, sendo o cargo de secretário titular posteriormente definido.

Ainda na Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, o ex-jogador de futebol Beto Galdino, estará a frente da Diretoria de Esportes. A Diretoria de Turismo ficará a cargo de Marola.

Também houve mudanças na Subprefeitura do Bairro Novo. Com o retorno de Josias Marques para a Câmara de Vereadores, após renúncia do Vereador Antônio Resende, o órgão será administrado, provisoriamente, pelo servidor José Francisco da Silva, que atuará como Chefe de Gabinete da referida Subprefeitura, até nomeação de um novo subprefeito. Antes o mesmo era lotado no setor de tributos.

Foto: Reprodução