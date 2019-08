Prefeitura do Carpina divulga lista de “Agentes Patrimoniais Mirins’

A Prefeitura do Carpina (PMC) divulgou a lista oficial de alunos selecionados para serem Agentes Patrimoniais Mirins, nas unidades educacionais da rede pública municipal de ensino. Mais de 260 estudantes realizaram uma prova discursiva com o tema “Qual a importância da preservação e conservação do patrimônio público? ”, destes, 33 foram selecionados.

Participaram alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e da III ou IV Fase do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), matriculados em escolas municipais. Eles serão incumbidos de apresentarem relatórios e levantamentos temporários sobre as condições e problemas nas escolas, quanto a conservação, manutenção e depredação do patrimônio público, além de oferecerem propostas de melhorias estruturais e de acessibilidade para as unidades educacionais.

Os relatórios serão encaminhados a Prefeitura do Carpina (PMC), a cada dia 30 dos meses de setembro, outubro e novembro de 2019. Tanto a escola quanto o aluno que tiverem o melhor desempenho em repasse de informações durante o concurso serão premiados.

O principal critério de pontuação está em apresentar os relatórios em tempo hábil ao Setor de Patrimônio Municipal, na sede da PMC, mostrar soluções práticas para resolução dos problemas analisados e desenvolver vias de comunicação entre os alunos, comunidade e prefeitura, como e-mails, telefones específicos ou mesmo presencialmente.

De iniciativa da Diretoria de Patrimônio da PMC, o objetivo do projeto é conscientizar os jovens quanto à preservação do patrimônio público, estimulando e desenvolvendo a cidadania desde cedo nos alunos da rede pública.

Confira o resultado: