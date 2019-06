Prefeitura do Carpina divulga programação do São João 2019

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura do Carpina divulgou a programação do São João 2019. As festividades acontecerão de 21 a 29 de junho, no Parque de Eventos Municipal. Entre as principais atrações estão Xand Avião, Avine Vinny, Musa, A Favorita, Arreio de Ouro, Anjo Azul, Eduarda Alves e diversos outros artistas. Também será montado um o Polo Pé de Serra, no centro da cidade.

No Parque de Eventos, os festejos serão realizados nos dias 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho. O Polo Pé de Serra funcionará de 21 a 29, onde serão realizadas apresentações de artistas locais, assim como nas escolas e festejos descentralizados nos bairros, respeitando a Lei Municipal que exige a destinação de 20% do valor gasto no evento com artistas do próprio município.

Confira a programação:

Dia 21 – Anjo Azul, Capital do Sol e A Favorita

Dia 22 – Capim Com Mel, Avine Vinny e Pedrinho Pegação

Dia 23 – Forró dos Errados, Dibôa, Musa e Tayara Andreza

Dia 24 – Forró das Estrelas, Magníficos e Felipão

Dia 25 – Banda Aquárius, Xand Avião e Wallas Arraes

Dia 28 – RR Sertanejo, Rabo de Saia, Arreio de Ouro e Solteirões

Dia 29 – Mel com Terra, Forrozão Chacal e Eduarda Alves