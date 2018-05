Prefeitura do Carpina encerra fase municipal dos Jogos Escolares de Pernambuco

Nesta terça-feira (15), foram realizados os últimos jogos, encerramento e premiação dos atletas da 59ª edição dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPs), fase municipal. A entrega de troféus e medalhas para os competidores e participantes contou com a presença do Prefeito do Carpina, Manuel Botafogo, Secretários Municipais, vereadores, gestores e um grande público, no Ginásio Municipal Josimar Honório.

O Prefeito Botafogo disse estar feliz pela disputa ter acontecido de maneira organizada e amistosa, destacando a participação dos alunos. “Este é um dia de alegria para todos nós. Tudo deu certo com muita organização. Agradeço a todas as escolas públicas e privadas que participaram do evento. Agradeço a todos que participaram direta e indiretamente da realização dos jogos e principalmente aos alunos, que foram os grandes astros desse encontro”, afirmou.

A Secretária de Educação parabenizou os atletas pelo bom desempenho nos jogos, fruto de longo trabalho realizado pelos educadores, lembrando que a próxima meta serão as disputas regionais. “Todos que participaram do JEPs são vencedores, pois todos deram o seu melhor. Cada escola, cada aluno, cada treinador fez por merecer. Agora teremos um novo desafio, que são os jogos regionais”, disse Milca.

Samuel Higino, Secretário de Turismo, Cultura e Desporto, reiterou o compromisso da gestão em investir no esporte como ferramenta de transformação. “O esporte tem o poder de unir as pessoas. Durante os jogos vimos escolas públicas e privadas juntas com um só objetivo. Alunos de diferentes turmas unidos para alcançar o título. Isso é esporte. Força em equipe, união e amizade”, afirmou.

Das 78 equipes, de 22 escolas que se inscreveram para o torneio, apenas as campeãs das 13 modalidades seguirão para disputar a fase regional, que terá início no dia 8 de junho, na cidade de Vicência.

Escolas campeãs dos Jogos Escolares de Pernambuco, fase municipal:

Modalidade: Futsal Mirim feminino

Campeã: Aluísio Germano

Vice-campeã: Paulo do Monte

Modalidade: Futsal Mirim masculino

Campeã: São José

Vice – campeã: Eliane Carneiro

Modalidade: Futsal Infantil feminino

Campeã: Joaquim Olavo

Vice campeã: João Cavalcanti Petribú

Modalidade: Futsal Infantil masculino

Campeã: Joaquim Olavo

Vice –campeã: Aluísio Germano

Modalidade: Futebol Pedagógico masculino

Campeã: Pio X

Modalidade: Futsal Pedagógico masculino

Campeã: Ernesto Ribeiro

Vice –campeã: Pio X

Modalidade: Futebol Mirim masculino

Campeã: Pio X

Vice –campeã: Marechal Rondon

Modalidade: Futebol Infantil masculino

Campeã: Pio X

Vice –campeã: Lima Junior

Modalidade: Futsal Fraldinha masculino

Campeã: Juntos

Vice –campeã: Oliveira Ramos

Modalidade: Fut7 Pedagógico masculino

Campeã: Pio X

Vice –campeã: Juntos

Modalidade: Voleibol Infantil masculino

Campeã: Joaquim Olavo

Vice –campeã: João Cavalcanti Petribú

Modalidade: Fut7 Mirim masculino

Campeã: Convergente

Vice –campeã: Juntos

Modalidade: Fut7 Infantil masculino

Campeã: Pio X

Vice –campeã: Joaquim Olavo

Campeão Geral: Pio X – 550 pontos