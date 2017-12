Prefeitura do Carpina entrega tablets para Agentes de Saúde

Para a Presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde do Carpina, Sandra Dias, os novos equipamentos vão melhorar muito o seu dia a dia e já devem começar a serem utulizados. “Há anos atrás era apenas um lápis, uma caneta e um monte de papel para preencher. Graças a Deus as coisas estão mudando. Com esses tablets vamos fazer nosso trabalho com mais rapidez e, consequentemente, ter mais tempo para atender as famílias”, enfatizou Sandra. Além dos eletrônicos, foram distribuídos kits de fardamentos com proteção UV para os Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.