Prefeitura do Carpina oferece cursos gratuitos de Empreendedorismo e Espanhol

A Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, está com vagas abertas para os cursos gratuitos de Empreendedorismo e Curso Básico de Idioma Espanhol. As inscrições devem ser feitas na Casa das Juventudes, que fica na Rua Ernesto Pompílio, 349, Bairro de Santo Antônio, das 8s às 16h.

Para participar é necessário ter entre 15 e 29 anos e no momento do cadastro portar RG (original e cópia), comprovante de residência (original e cópia), uma foto 3×4 e número do NIS (se tiver). Finalizando o curso, o aluno terá direito a um certificado de conclusão e aproveitamento. Para isso os estudantes precisarão ter no mínimo 75% de presença nos encontros, além de média sete (7) nas avaliações desenvolvidas no período letivo. As inscrições duram enquanto houver vagas.