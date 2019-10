Prefeitura do Carpina organiza ação voluntária para limpeza de praias

No próximo domingo (27), a Prefeitura do Carpina (PMC) estará organizando um mutirão de voluntariado para ajudar na retirada de óleo, nas praias do litoral norte pernambucano. Um ônibus sairá da Praça Joaquim Nabuco, no centro da cidade, às 7h, com todos os voluntários.

Os interessados devem se cadastrar na sede do Grupamento do Corpo de Bombeiros Floresta dos Leões, que fica na Av. Conselheiro João Alfredo, Bairro de Santa Cruz, ou na Coord. da Defesa Civil do Carpina, localizada na sede da prefeitura do município. No ato da inscrição é necessário estar portando documento com foto.

Uma das metas do mutirão também é arrecadar equipamentos que ajudem na limpeza como luvas de PVC ou látex, máscaras, botas e calçados, pás, ciscadores, peneiras de obra, sacos de ráfia, bonés, camisas UV, bucha de trapo, óleo de cozinha, além de mantimentos para os voluntários como água mineral, frutas e sanduíches.

Para mais informações, entrar em contato com o Coordenador da Defesa Civil do Carpina, Sérgio Wicks, pelo telefone (81) 9 8648-1079.