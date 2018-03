Prefeitura do Carpina realiza 2º Seminário da Educação Básica

Procurando manter a qualidade do ensino da rede pública municipal, a Prefeitura do Carpina realizou mais uma formação continuada para educadores. O 2º Seminário Municipal da Educação Básica aconteceu nos dias 02 e 05 de março, reunindo professores, gestores, merendeiras, coordenadores e toda equipe que faz parte da Secretaria de Educação do Município.

O tema escolhido para guiar o encontro baseou-se na integração educacional nas escolas, “Direito à Educação Escolar: Regime de Colaboração, Autonomia e Qualidade Social do Ensino”. Entre os assuntos discutidos na grade estavam as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, importância da cultura africana e afro-brasileira na formação do Brasil e fatores que contribuem para alfabetização na primeira infância.

Segundo a Secretária de Educação do Carpina, Milca Maria, a formação é uma ferramenta de apresentação, atualização e preparação dos professores para o decorrer do ano letivo. “Estamos capacitando nossos profissionais de educação sobre o que há de mais novo no processo de aprendizagem. A educação, no tocante ao repasse do conhecimento, segue em constante mudança. Precisamos sempre acompanhar as evoluções no processo de aprendizagem e, assim, trazer cada vez mais qualidade para educação de nosso município”, disse a gestora.

O seminário foi ministrado por palestrantes de diversas áreas de ensino como biólogos, pedagogos, linguistas, matemáticos e educadores físicos, todos Mestres certificados pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os professores também participaram de oficinas práticas onde puderam interagir simulando a sala de aula, trazendo à tona a perspectiva do alunado sobre quem está à frente do quadro, proposta que visa estreitar os laços do professor com o aluno, levando-os a uma relação de respeito e colaboração.