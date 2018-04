Prefeitura do Carpina realiza cadastramento de usuários da  Bacia do Rio Capibaribe

De 9 a 11 de abril, a Prefeitura do Carpina está realizando o Cadastro de Usuários de Águas Superficiais da Bacia do Rio Capibaribe. Devem se inscrever proprietários de indústrias, comércios, agricultores, piscicultores, mineradores que dependem e utilizam as águas dos rios, córregos, lagoas, riachos, açudes, barreiros e reservatórios da Bacia do Capibaribe, seja por captação de águas ou lançamento de esgotos.

Para efetuar o cadastramento é necessário entrar em contato com o técnico responsável da Prefeitura do Carpina, pelo telefone (81) 9 9677 0790, ou ir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. A ação é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, através da Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC) e visa identificar as demandas de recursos hídricos dos municípios pernambucanos, seguindo a lei de implementação dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos no Estado (Lei nº 12.984 de 30 de dezembro de 2005).