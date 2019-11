Prefeitura do Carpina realiza Casamento Comunitário

Uma noite de realizações, emoções e afirmações. Foi assim o último sábado (23) dos 41 casais que oficializaram as uniões durante o Casamento Comunitário, que ocorreu nas no Club de Campo Planalto, em Carpina. Todos participaram de uma linda comemoração e receberam os documentos legais, comprovando o laço familiar.

“É gratificante saber que estamos ajudando a realizar o sonho de muitos casais, alguns juntos há muito tempo, que não tinham condições de oficializar legalmente seu matrimônio. Casamento é uma instituição divina, o início de uma família e tudo tem que estar nos conformes também perante a lei. Quero que Deus abençoe a todos que casaram, para que tenham uma vida digna, feliz e com prosperidade”, afirmou o Prefeito do Município, Manuel Botafogo, presente na solenidade.

A ação já beneficiou mais de 600 casais nas cidades de Carpina, Limoeiro e Vitória de Santo Antão, fornecendo gratuitamente todos os documentos do matrimônio e proporcionando uma festa para os noivos. Em Carpina, iniciativa oi possível através de uma parceria entre o Cartório de Registro Civil do Município, cedendo a documentação, e a Prefeitura do Carpina, através de Sua Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), promovendo a festividade, com direito a ornamentação, cerimonial e buffet.

“Conheço alguns dos que se casaram e compartilho da alegria que todos estão desfrutando nesse momento. Apenas tenho a agradecer a todos que colaboraram para este grande dia, o Cartório, a Prefeitura, profissionais que trabalharam de forma voluntária e toda equipe. Meus parabéns também aos recém casados, que finalmente realizaram o sonho de oficializar a união”, disse a Secretária de Desenvolvimento Social do Carpina, Marta Guerra.