Prefeitura do Carpina realiza Conferência Municipal de Educação

Na próxima sexta-feira (13) a Prefeitura do Carpina realizará a IV Conferência Municipal de Educação. Com o tema “Implementar os Planos de Comunicação é Defender uma Educação de Qualidade, a proposta é debater as novas diretrizes de políticas educacionais e sua execução. O evento acontecer pela manhã, das 8h às 12h, e a tarde, das 13h às 17h, no Auditório da Ação Paroquial, na Praça de São José, centro da cidade.

Participarão gestores da rede pública e privada de ensino, professores, secretarias municipais, lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil. As propostas elaboradas durante a conferência serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação para análise e por fim reorganizadas para encaminhamentos na Conferência Estadual de Educação do Estado de Pernambuco, a ser realizada ainda este ano.