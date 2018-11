Prefeitura do Carpina realiza festa do Criança Feliz

Nesta sexta-feira (09), das 9h às 12h, a Prefeitura do Carpina realizará uma grande festa para 200 crianças atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Programa Criança Feliz. Serão oferecidos serviços gratuitos no Ginásio Municipal Josimar Honório, como atendimento nutricional, fonoaudiológico, fisioterápico, entre outros. Os pequenos também participarão de diversas brincadeiras realizadas pelos orientadores sociais, assim como parquinho e brinquedos a vontade.

O Programa Criança Feliz foi implantando no município de Carpina em outubro de 2017 e atende famílias em risco ou vulnerabilidade social. O objetivo do programa é promover o desenvolvimento integral da criança na primeira infância e fortalecer os vínculos afetivos dentro das famílias.