Prefeitura do Carpina realiza III Conferência de Políticas para Mulheres

No próximo dia 29, a Prefeitura do Carpina, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, realizará a III Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. O evento acontecerá no auditório da Ação Paroquial, das 08 às 16h. O tema escolhido para 2019 foi “Mulher e democracia: uma agenda de lutas por direitos”.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 19 a 23 de agosto, na Sec. de Desenvolvimento Social, que fica na Av. Bernardo Vieira de Melo, 275, bairro de São José, ao lado da Pousada do Carpinteiro, das 8h às 16h. O credenciamento e entrega do material didático para o evento será realizado no dia e local da conferência.