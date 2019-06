Prefeitura e CDL definem funcionamento do comércio de Limoeiro nos feriados juninos

A Prefeitura de Limoeiro e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) definiram o funcionamento do comércio de Limoeiro durante os feriados de São João e São Pedro. Os dias 24 e 29 de junho fazem parte dos quatro feriados municipais oficiais da cidade, em que as lojas que descumprirem, podem ser alvo de fiscalização e penalidade.

Este ano será diferente. De acordo com o presidente da CDL Limoeiro, Nilo Queiroz, apenas a segunda-feira (24 de junho) será feriado. O sábado (29 de junho) funcionará normalmente. “No dia 24 vamos cumprir o feriado e todos vão estar fechados, mas 29, dia de São Pedro, a gente vai abrir. É uma oportunidade de o comércio ganhar dinheiro, todos faturarem e conservar o emprego. Foi uma decisão das instituições para prestigiar o comércio e aqueles que vêm a Limoeiro e querem aproveitar o que a cidade tem a oferecer na parte comercial”, justificou Queiroz.

O São João de Limoeiro começa no dia 22 e segue até 28 de junho em dois polos: Parque de Exposição e Rua da Alegria, totalizando mais de 50 atrações. Durante o período mais de 10 mil pessoas são aguardadas na cidade. Já no polo principal, uma média de 50 mil pessoas por noite deve acompanhar os shows anunciados, entre eles, Wesley Safadão, Xand Avião, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Saia Rodada, Priscila Senna (Musa) e Mateus & Cauã. (Fonte: Blog do Agreste)

