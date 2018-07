Prefeitura implanta Cooperativa de Costura e Confecção em Paudalho

A Prefeitura do Paudalho em parceria com a Associação Mário Lemos Falcão de Apoio a Cultura e a Educação (AMFACE) inaugura no próximo dia 19 de julho a Cooperativa em Costura de Paudalho.

O projeto, que vai ofertar capacitação em costura industrial à população, ocorrerá em três turnos, de segunda-feira a sexta-feira e vai atender cerca de 120 pessoas na sede da Cooperativa que fica próxima à Praça Pedro Coutinho, no Centro da cidade.

As inscrições iniciam dia 20 de julho e os interessados devem estar munidos de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e, se tiver o Número de Identificação Social (NIS).

O projeto da Cooperativa foi criado em 27 de outubro de 2017. A sede possui ampla estrutura com ar-condicionado, mobiliário, computador, mesa de modelagem, 10 maquinas industriais e uma maquina de bordado. Segundo a presidente da AMFACE, Fafá Fialho, outro objetivo é dar condições de trabalho aos paudalhenses. “A prefeitura nos deu todo o apoio e assim foi feito. Estamos aqui com toda a infraestrutura o que vai trazer renda e emprego as pessoas do Município”, comentou

A Cooperativa ainda vai contar com a visita dos técnicos da empresa Makital, responsável pelo maquinário do projeto. De acordo com o representante da organização, Rubval Soares Farias Filho, os técnicos vão ensinar os primeiros passos de como usar os equipamentos. “Vamos dar todo o suporte às costureiras e aos operadores de como operar a maquina, deixar a maquina no ponto, para a produção não parar. Estamos felizes em poder participar da iniciativa”, disse.

Emocionada, uma das incentivadoras da cooperativa, Ângela Cahu, comentou da alegria de ver o projeto ganhar “vida”. “ Pra mim é uma satisfação muito grande, Foi um desafio para reunir essas mulheres, essas pessoas, para fazer parte da cooperativa e eu estou muito feliz, porque vai atingir as pessoas”, detalhou.