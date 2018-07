UPA Paudalho será inaugurada nesta quinta-feira (5)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Laura Bandeira de Melo, em Paudalho, será inaugurada nesta quinta- feira (05), às 19h30.

O local realizará atendimento prestando serviços de urgência e emergência de baixa e média complexidade, sem agendamento, sete dias por semana e 24 horas por dia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é realizar 150 atendimentos por dia e 4.500 por mês. O local, totalmente equipado, ofertará uma estrutura de qualidade com profissionais da saúde capacitados.

Entre os atendimentos, a UPA Paudalho ofertará serviços para situações como dores de cabeça forte, dores no peito, dores nas costas, falta de ar, vômito com sangue, queda com desmaio, convulsão, formigamento no rosto (conhecido como boca torta), engasgo (adultos e crianças), sangramento sem motivo, desmaios, envenenamento, ferimento e cortes simples ou queimaduras e também serão atendidos os casos de trauma para os primeiros cuidados, entre outros.

Os pacientes serão acolhidos e classificados conforme a gravidade do caso, seguindo o protocolo de urgência, casos de maior gravidade para o menos grave. Para isso, serão utilizadas as cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, o que vai organizar a prioridade dos atendimentos. Após a classificação, o usuário é direcionado ao médico.