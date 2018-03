No dia 23 de março, a Prefeitura do Carpina promoverá uma caminhada de conscientização de combate à tuberculose. A concentração será às 16h, na Academia das Cidades. Serão oferecidos diversos serviços de saúde gratuitos, incluindo avaliação física, atividades de alongamento e técnicas de respiração com fisioterapeutas e educadores físicos.