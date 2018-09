Prefeitura realiza desfile do Dia da Independência do Brasil

Em comemoração aos 196 anos de Independência do Brasil, nesta sexta-feira (07), a Prefeitura do Carpina realizará seu tradicional desfile cívico do Dia da Independência. O evento terá início às 7h30, em frente à sede da prefeitura, com a solenidade de hasteamento das bandeiras. Estarão presentes o Prefeito Manuel Botafogo, secretários e funcionários municipais.

A concentração das bandas será na Rua Nunes Machado, às 07h. De lá seguirão até o palanque na Praça José Otávio, onde serão recebidas pelo prefeito da cidade. A abertura terá a participação de grupos da terceira idade compostos por usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS no Bairro Novo e Bairro de Santo Antônio. Cerca de 45 escolas da rede pública e privada de ensino participarão do desfile.