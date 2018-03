Prefeitura realiza I Encontro de Atenção à Síndrome de Down de Carpina

Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura do Carpina realiza o I Encontro de Atenção à Síndrome de Down. O evento terá início às 8h, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Rua José Jaime Coutinho, no Bairro Novo. Na ocasião, profissionais de saúde realizarão debates e palestras sobre os avanços, novas formas de tratamento e novas diretrizes relacionadas aos cuidados a quem é acometido por esta condição.

A síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pela presença de um cromossomo extra nas células e causa problemas no desenvolvimento corporal e cognitivo, promovendo características físicas típicas e insuficiência intelectual em diferentes graus. Estima-se que, a cada 700 nascimentos, 1 bebê nasça com a síndrome. No local, também serão oferecidos serviços de saúde gratuitos como atendimento odontológico, avaliação nutricional, aconselhamento psicológico e outras atividades.