Prefeituras da Mata Norte decretam estado de emergência

Oito municípios da mata Norte decretaram situação de emergência devido ao desabastecimento de combustível, causado pela greve dos caminhoneiros, que completou nesta terça- feira (29), 9 dias.

Fazem parte da lista as prefeituras de Aliança, Carpina, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Paudalho, São Vicente Ferrer, Glória do Goitá e Tracunhaém.

Sem combustível foram suspensos os serviços de transporte universitário, escolar e de pacientes que precisam se deslocar para Recife, bem como a coleta de lixo. Em algumas cidades, a exemplo de Paudalho e Glória do Goitá, as aulas da rede municipal foram suspensas. Apenas o transporte para pacientes oncológicos e que fazem hemodiálise, além das ambulâncias estão mantidos.

Eventos como encontros municipais, audiências públicas e reuniões também estão sendo canceladas por falta de combustível.

Apensar de não ter previsão de quando o abastecimento será regularizado nos postos de combustíveis as filas são quilométricas. Muitos motoristas estão desde ontem nas filas aguardando a chegada dos primeiros caminhões com combustíveis que estão em SUAPE aguardando a liberação para abastecerem os postos da Mata Norte.