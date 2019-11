Premiados os vencedores do 17º Festival de Teatro de Limoeiro

Com apresentação do espetáculo “O Menino que virou História”, o FESTEL encerrou sua programação, com premiação dos vencedores em diversas categorias.

Após uma semana de programação intensa onde inúmeros talentos passaram pelo palco do Centro Cultural Ministro Marcos Vinícius Vilaça e de outros espaços da cidade, o Festival de Teatro de Limoeiro – FESTEL encerrou no último sábado, dia 02, com a cerimônia de premiação. Os diversos destaques da Mostra Estudantil Competitiva, nas categorias Infantojuvenil e Adulto, e também as melhores peças desta edição do evento, foram premiados com o “Troféu Baraúna”. O anunciou aconteceu diante de uma plateia que marcou presença durante os dias de Festival e que manifestou os seus preferidos em cena.

Iniciando a programação de premiação, o grupo Pirilampos Produções e Entretenimento, da cidade de Vitória de Santo Antão, apresentou o espetáculo ‘O Menino que virou História’, em seguida, a cerimônia de premiação teve início com apresentação do Locutor Gonçalves filho e do Coordenador Geral do FESTEL, Radaméis Moura. A premiação contou com a presença de conhecidos nomes dentro do cenário teatral do estado como Didha Pereira, Cleiton Santiago, Marcelo Maracá, Hoton Esteves e outros.

Nesta edição, o Festival de Teatro de Limoeiro, contou com uma Comissão Julgadora formada por três profissionais da área, sendo eles: o Ator e Diretor, e representante do Centro de Criação Galpão das Artes (Limoeiro) – CHARLON CABRAL; o Ator e Produtor Cultural, representando o SATED/PE (Recife) – RONALDO BRISSANT e o Ator, Diretor e Produtor, representando a Cia. Máscaras de Teatro (Petrolina) – SEBASTIÃO SIMÃO FILHO.

O Primeiro troféu a ser entregue foi a ‘Baraúna de Reconhecimento ao Teatro’ dedicado ao homenageado do FESTEL, Pedro Cipriano. Logo após houve a entrega da ‘Baraúna Especial da Comissão Organizadora’, entregue ao artista Limoeirense, Jorge Alves, em reconhecimento do seu esforço e dedicação à promoção e difusão das artes cênicas nos educandários do município. Na sequência o representante da Comissão Julgadora, Charlon Cabral, foi convidado a entregar o envelope com o resultado da premiação.

Conheça a lista completa dos vencedores do 17º Festival de Teatro de Limoeiro.

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ILUMINAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

HOTON ESTEVES – Espetáculo SOLETRANDO, BISBILHOTANDO E ENCANTANDO

Escola Aberta – Igreja Batista / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ILUMINAÇÃO ADULTA

JOÃO BATISTA – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR SONOPLASTIA PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

ROBERVANIA COSTA – Espetáculo É DE TIRAR O CHAPÉU

ONG Giral / Glória do Goitá

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR SONOPLASTIA ADULTA

ADRIANA FERNANDES e BRUNO MARINHEIRO – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR MAQUIAGEM PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

BRUNELLY GUSMÃO – Espetáculo SOLETRANDO, BISBILHOTANDO E ENCANTANDO

Escola Aberta – Igreja Batista / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR MAQUIAGEM ADULTA

NAIARA CAVALCANTI – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR FIGURINO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

GEORGETE BARLAVENTO – Espetáculo SOLETRANDO, BISBILHOTANDO E ENCANTANDO

Escola Aberta – Igreja Batista / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR FIGURINO ADULTO

JHONE CLEBSON – Espetáculo TEM PALHAÇO NO TRÂNSITO

Cia. Arte em Cena / Limoeiro

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR CENÁRIO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

O GRUPO – Espetáculo É DE TIRAR O CHAPÉU

ONG Giral / Glória do Goitá

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR CENÁRIO ADULTO

MARTA POLLYANA – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE REVELAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

STHEFANY KEMELLY – Espetáculo MUITO PRAZER MEU NOME É OTÁVIO

Associação Clarins Independentes / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE REVELAÇÃO ADULTA

NÃO HOUVE PREMIADOS

TROFÉU BARAÚNA ESPECIAL DO JÚRI

Pela assiduidade em participar diariamente na programação deste 17º FESTEL, foram premiados:

OSSI –OBRA SOCIAL SANTA ISABEL | Limoeiro/PE

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ MARTA | Limoeiro/PE

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATRIZ-COADJUVANTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

ANA EMÍLIA – Espetáculo SOLETRANDO, BISBILHOTANDO E ENCANTANDO

Escola Aberta – Igreja Batista / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATRIZ-COADJUVANTE ADULTA

GABRIELA MELO – Espetáculo AUTO DA COMPADECIDA

X Turma de Iniciação – Cênicas Cia. de Repertório / Recife

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATOR-COADJUVANTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

NÃO HOUVE PREMIADOS

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATOR-COADJUVANTE ADULTO

GUARA RIOS – Espetáculo AUTO DA COMPADECIDA

X Turma de Iniciação – Cênicas Cia. de Repertório / Recife

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATRIZ PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

BRUNA VANESSA – Espetáculo SOLETRANDO, BISBILHOTANDO E ENCANTANDO

Escola Aberta – Igreja Batista / Cabo de Sto. Agostinho

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATRIZ ADULTA

TATÁ FERREIRA – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATOR PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

DERIK JOÃO – Espetáculo É DE TIRAR O CHAPÉU

ONG Giral / Glória do Goitá

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ATOR ADULTO

GEYSON LUIZ – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR DIREÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

JAILSON SANTANA e ROBERVÂNIA COSTA – Espetáculo É DE TIRAR O CHAPÉU

ONG Giral / Glória do Goitá

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR DIREÇÃO ADULTA

CELY FARIAS – Espetáculo A CABEÇA

Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ESPETÁCULO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

É DE TIRAR O CHAPÉU – Espetáculo ONG Giral / Glória do Goitá

TROFÉU BARAÚNA DE MELHOR ESPETÁCULO ADULTO

A CABEÇA – Turma de Bacharelado UFPB – Grupo Cabem 7 / João Pessoa-PB

Este ano o festival integrou a programação de comemoração de 31 anos da Companhia de Eventos Lionarte, e nesta edição o FESTEL propôs a intercâmbio entre linguagens, evidenciando o festival como um meio de resistência e sobrevivência ao longo de 17 edições, e como um mecanismo de manutenção do que somos como comunidade. O evento contou com a presença de dezenas de profissionais, movimentou o comércio local, e trouxe até nossa cidade Instituições importantes do Estado e de fora, como: a Fundação Ana Lima, a OAF – Organização do Auxilio Fraterno, ONG GIRAL e a UFPB – Universidade Federal da Paraíba. Participaram do nosso festival cidades como: Cabo de Santo Agostinho, Recife, Glória do Goitá, Limoeiro, Vitória de Santo Antão e João Pessoa (PB).

Uma importante parceria foi firmada entre a Companhia de Eventos Lionarte e o Produtor Paulo de Castro e a APACEPE, e pela primeira vez no festival, o espetáculo vencedor na categoria adulta do FESTEL, nesse caso o espetáculo “A Cabeça” da Paraíba, irá compor a grade de programação do 26º Janeiro de Grandes Espetáculo.

Desde já esperamos poder contar com a presença de todos na próxima edição do FESTEL, e agradecer aos nossos apoiadores. O 17º Festival de Teatro de Limoeiro contou com a parceria da Plataforma Itinerante, Caravana do Palhaço Xililique, apoio institucional da FETEAPE, SATED-PE, Erem Galvão, Centro de Criação Galpão das Artes, incentivo cultural da Prefeitura de Limoeiro, Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer e com o apoio da Unifacol, Vereador Marcos Sérgio, Casa Primor Grupo Vasconcelos Hotel Real, Padre Bartolomeu Paz, Vereador Marquinhos Paz, Dona Filó, Vereador Robertinho Galvão, Marcelo Motta, Queiroz e Silva Escritório Contábil, Vereador Beto de Washington, Restaurante Supremo Sabor, Zé Nilton, Boy Cell Magazine, Deputado Federal Ricardo Teobaldo, Ivan da Galinha, Orlando Jorge, Jó Ótica, Studio Duda Som.

por Luiz Pereira Neto

Foto: Reprodução