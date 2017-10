Prêmio Aluno Nota 10 é realizado em Carpina 

Nesta segunda-feira (23) foi realizado o “Prêmio de Educação 2017: Aluno Nota 10”, iniciativa do Instituto Alpargatas, em parceria com a Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto do Carpina. O evento reuniu professores, gestores, pais e alunos para comemorarem os avanços da educação no município.

Dentre mais de oito mil matriculados na rede pública municipal de ensino, 200 alunos que tiveram alto desempenho durante o ano letivo foram premiados com um certificado, uma medalha e uma mochila, entregues pela Secretária de Educação, Milca Maria, e por representantes do instituto. “Todos os alunos que receberam a premiação fizeram por merecer. São fruto da dedicação e esforço tanto deles próprios como de nossos professores, que buscam melhorar cada dia mais a educação de nossa cidade. Ter parceiros como a Alpargatas, que se preocupa em mudar e desenvolver para melhor o contexto social através da educação, é de grande significância para nós”, frisou a gestora.

Além do prêmio “Aluno Nota 10” o Instituto Alpargatas também realiza convênios educacionais como o Projeto Educação pela cultura, que trouxe capacitações para os professores em história e cultura Afro-brasileira e indígena. O diretor executivo do Instituto Alpargatas, Berivaldo Araujo, destaca o empenho em desenvolver os projetos. “Desde que começamos a trabalhar o social em nosso grupo sempre tivemos esse viés, que é ajudar na formação educacional da criança. Nós entendemos que a educação é transformadora e ela abre as portas para um futuro melhor para todos”, disse Berivaldo.

De cada escola, 10 estudantes foram escolhidos através de uma comissão formada por professores, diretores e outros profissionais da área que analisaram critérios de desempenho como boas notas, frequência, disciplina, comportamento e engajamento escolar do aluno.