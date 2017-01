Presa quadrilha que explodiu as agências bancárias de Macaparana e São Vicente Ferrer

G1/ Polícia Civil de Pernambuco apresentou, nesta segunda-feira (30), os detalhes da prisão de uma quadrilha suspeita de explodir e assaltar agências bancárias em Pernambuco e na Paraíba. Ao todo, segundo o delegado Paulo Berenguer, o grupo é responsável por 15 ações ao longo de 2016. Com eles foram apreendidos 49 emulsões explosivas, material suficiente para explodir 196 caixas eletrônicos segundo a polícia.

A investigação, que levou nove meses , teve início com a investida criminosa nas cidades de Macaparana e São Vicente Ferrer em abril do ano passado. Na ocasião, os ladrões deixaram para trás durante a fuga explosivos, projéteis de fuzil, carro queimado e imóveis metralhados. “A maioria do material apreendido já está identificado. Inclusive, a sua origem”, afirmou Berenguer.