Presidente da Câmara de Vereadores de Carpina publica nota de esclarecimento

O presidente da Câmara de Vereadores de Carpina, Dudu Izidoro, publicou na tarde desta segunda- feira (14), uma nota de esclarecimento se desculpando pelo acidente de trânsito provocado pelo mesmo e que envolveu outras duas pessoas. O fato ocorreu no último sábado (12), na PE-90 nas proximidades da IRCA, em Carpina, onde o vereador conduzia um veículo modelo i30, cor preta, de placa PEG 1879 e colidiu com uma motocicleta Yamaha, de cor preta placa KMA 8129, que era conduzida por Fábio da Silva Gomes, 32 anos, que transportava na garupa Marinalva Soares de Melo, 26 anos.

Fábio permanece internado no Hospital Otávio de Freitas aguardando uma segunda cirurgia na perna; e Marinalva Soares, sofreu escoriações pelo corpo e teve uma lesão na boca. Após uma sutura, ela recebeu alta médica.

Segundo Marinalva, no momento do acidente Dudu Izidoro vinha na contramão, quando Fábio alertou buzinando, mas o mesmo continuou e colidiu com a motocicleta.

O vereador foi conduzido para a Delegacia de Polícia em Nazaré da Mata. De acordo com informações da polícia o mesmo apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou fazer o teste do bafômetro. Após a averiguação e pagamento de uma fiança no valor de R$1.000,00, ele foi liberado e aguarda a continuidade do processo.

Confira a nota na íntegra:

Nota de esclarecimento à toda população carpinense e região

Em primeiro lugar quero me unir e pedir minhas sinceras desculpas aos familiares e para Fábio e Marinalva pelo acontecido. Fico um pouco mais tranquilo por saber que a saúde de vocês está sob controle e fora de qualquer risco de agravamento, agradeço muito a Deus por isso! Tanto eu quanto meus familiares desde do primeiro momento, repito desde o primeiro instante, já nos colocamos e continuaremos a inteira disposição para que o melhor seja dado aos dois.

Quero dizer que só me pronunciei agora, porque queria eu mesmo escrever essas palavras. Fatalidades são inevitáveis a qualquer ser humano e não sou exceção a essa regra. Tenho o dever como representante do povo, de estender minhas sinceras desculpas a sociedade carpinense, mas saibam que aprendi muito com tudo isso.

Não posso também deixar de agradecer aos meus familiares, partidários, amigos, companheiros de parlamento que me deram força e continuam a me dar! Aprendi que o sentindo da amizade e do amor é para todas as horas, no aplauso, mas sobretudo no desafio.

Por fim, agradeço a Deus pelo livramento sobre as vidas de Fábio e Marinalva, serei grato a Deus para sempre! Renovo meu desejo de continuar trabalhando pelo nosso povo, de cabeça erguida e com o coração contrito nesse novo caminho que se abre a minha frente.

Eduardo Maciel C. Izidoro de Araújo.