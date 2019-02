Presidente do TRE-PE visita 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar em Carpina

Interessado em montar uma unidade administrativa móvel que, inicialmente, poderá ser destinada ao eleitorado de Camaragibe, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) vem buscando formas de viabilizar o projeto com agilidade e menor custo.

Na última -feira (06), o presidente do Tribunal, desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho, conheceu a experiência do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), em Carpina.

Ele foi recebido pelo comandante-geral dos CBMPE, coronel Manoel Cunha e pelo comandante daquela unidade militar, tenente-coronel Edson Marconni.

Conhecido como Grupamento Floresta dos Leões, a unidade dos Bombeiros em Carpina foi inaugurada em do ano passado e tem um diferencial que pode ser replicado tanto pelo TRE-PE quanto por qualquer órgão público ou empresa privada. O quartel foi um dos primeiros do País a ser todo montado em contêineres marítimos customizados.

Com isso, o custo da implantação caiu cerca de 80% em comparação à uma estrutura convencional. O investimento no 7º Grupamento foi de aproximadamente R$ 500 mil. Estima-se que, em alvenaria, o custo seria em torno de R$ 3 milhões.

A estrutura da unidade militar de Carpina conta com nove módulos que abrigam um efetivo de 30 bombeiros. Do ponto de vista operacional, não há diferença entre os módulos feitos com contêineres marítimos e uma construção convencional. Há unidade de resgate, salvamento e atividades técnicas, escritórios, alojamentos etc.

Para tal, foram usados quatro contêineres de 9 metros em cada lado e um de 12 metros ligando os dois. Tudo é montável e desmontável e há um tratamento especial de isolamento térmico e acústico. Vale lembrar que esses contêineres são fabricados para aguentar 15 anos no mar sem precisar de manutenção, o que demonstra a resistência do equipamento. A área total de montagem da unidade de Carpina é de 400 metros quadrados.

Para o presidente do TRE-PE, a estrutura do quartel é funcional e o uso de contêineres é perfeitamente factível até em grandes ambientações. “Funciona mesmo. Acho que toda a administração pública deveria conhecer este projeto piloto aqui de Carpina”, disse o desembargador Agenor Ferreira de Lima Filho. Ele esteve no 7º Grupamento do CBMPE acompanhado do juiz Luiz Rocha e da diretora-geral do TRE-PE, Isabela Landim. Os servidores Felipe Barroso, Erich Lima e Vitor Félix, todos da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do TRE-PE, também estiveram presentes.

Durante o encontro, a experiência do Grupamento Floresta dos Leões também foi apresentada ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Paraíba, coronel Marcelo Araújo.