Presídio de Vitória entrega espaço ecumênico e sala de aula à população carcerária

O Presídio de Vitória de Santo Antão (PVSA), ligado à Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), inaugura, nesta terça (03), às 16h, o primeiro espaço ecumênico da unidade. A construção do local foi realizado com a mão de obra carcerária e contou com a parceria de seis segmentos religiosos.

A obra, que ocupa uma área de 70 metros quadrados, durou nove meses e contou com a mão de obra de oito detentos. Na antiga quadra de esportes, o espaço acomoda 80 pessoas. As igrejas parceiras da ação são: Anglicana, Assembleia de Deus, Pastoral Carcerária, Testemunhas de Jeová, Universal e Batista de Ponta de Pedra (Goiana).

Estarão presentes o secretário-executivo de Ressocialização, Cícero Rodrigues, do gerente do PVSA, Emanuel Lima, e autoridades locais. Na ocasião, a gerência da unidade fará a entrega de mais uma sala de aula, totalizando quatro dentro da unidade prisional. Essa nova sala abrigará 60 alunos, 20 em cada turma.