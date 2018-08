Preso é resgatado de carro do sistema penitenciário na Mata Norte

Um preso foi resgatado por bandidos, na madrugada desta quinta-feira (16), no município de Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O secretário de Justiça do estado, Pedro Eurico, informou que um veículo da Secretaria de Ressocialização de Pernambuco (Seres) que fazia o transporte de detentos foi inteceptado por homens fortemente armados.