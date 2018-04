Preso homem suspeito de aliciar mais de 100 crianças pela internet em PE

Um homem que se passava por mulher nainternet para aliciar crianças e adolescentes foi preso pela Polícia Federal de Pernambuco. Em nota, a PF informou que o suspeito conversava com os menores, pedia fotos deles nus e prometia enviar fotos para eles. Até o momento, foram comprovadas 123 vítimas que enviaram fotos e vídeos com conteúdo pornográfico.

Ainda de acordo com a PF, quando os jovens enviavam as fotos, o suspeito os chantageava sob ameaça de postar as imagens em redes sociais e sites de pornografia. Em alguns casos, a chantagem também forçava os menores a manterem relações sexuais com os seus animais de estimação e com seus irmãos menores para que as fotos não fossem publicadas.

O número de crianças e jovens aliciados pode ser maior, segundo a polícia, pois o suspeito mantinha quatro perfis fictícios, e os envios de fotos e vídeos para o criminoso ultrapassaram os 200. No celular apreendido dele, foram encontrados inúmeros registros em vídeos e fotos de suas vítimas com conteúdo pornográfico infantil.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas pela Polícia Federa nesta segunda (23).

*FOLHAPE