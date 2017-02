Preso o suspeito pelo sequestro e morte de uma adolescente em Lagoa de Itaenga

Policiais Civis de Lagoa de Itaenga, com o apoio da Malhas da Lei do 2° BPM, deram cumprimento ao Mandado de Prisão de Edson José Ferreira, suspeito de sequestrar, assassinar e ocultar o corpo da adolescente Dayane Mayara da Silva, que desapareceu no dia 10 de novembro de 2016.

O corpo foi encontrado em uma cova rasa na nos terras do engenho Goitazinho, município de Glória do Goitá, ainda no mês de novembro.

O delegado de Lagoa de Itaenga, Marcos Roberto, investiga as motivações para o crime. Edson José foi encaminhado ao presídio de Vitória de Santo Antão