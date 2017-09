Presos acusados pelo latrocínio de um idoso em Tracunhaém

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão expedido pela Comarca de Justiça de Tracunhaém contra José Paulo de Azevedo, 24 anos, e Ozias José da Silva Filho, 21 anos. Eles são acusados pelo latrocínio de José Francisco Alves, 74 anos, cometido no dia 19 de abril de 2016, na comunidade de Belo Oriente, na Zona Rural de Tracunhaém.

O aposentado José Francisco Alves, conhecido por Zé Pequeno, estava com amigos jogando dominó em um estabelecimento comercial quando um homem, não identificado, com uma arma de fogo em punho anunciou um assalto e ordenou que todos se deitassem. Com problemas de saúde devido a Chikungunya, o idoso demorou a se deitar e foi alvejado no peito pelo assaltante que fugiu após o crime sem levar nada das vítimas.

José Paulo de Azevedo e Ozias José da Silva Filho estão recolhidos no Presídio de Igarassu. A dupla contou ainda com a participação de outras duas pessoas, inclusive um deles é menor de idade. A Polícia Civil segue com as investigações.