Prevenção ao Suicídio é tema de palestra no Sesc Ler Goiana

Com o intuito de conscientizar a população e desmistificar o suicídio como problema de saúde pública, o Sesc Ler Goiana se engajou na campanha Setembro Amarelo e realizou uma ação em parceria com a prefeitura da cidade. Na tarde desta terça-feira (26) a enfermeira Isabel de Santana Silva Neta, da rede de saúde do município, ministrou uma palestra sobre a Prevenção ao Suicídio.

O evento foi aberto ao público. “A campanha do Setembro Amarelo é um calendário de ações em todo o mundo voltado para a discussão de um tema que é muito importante. Se a gente estiver atento, muitos casos de suicídio podem ser evitados. E é isso que nós queremos mostrar para a população”, explica a assistente social do Sesc Ler Goiana, Rubiana Guimarães.