PRF reforça fiscalização e alerta para cuidado com chuvas nas rodovias durante o feriado

Quem pretende viajar neste feriado deve estar mais atento ao trânsito, às chuvas e ao acúmulo de água nas rodovias. A recomendação da PRF é que os motoristas reduzam a velocidade, mantenham uma distância segura do veículo da frente e verifiquem o funcionamento do limpador de para-brisa.

Em caso de aquaplanagem, que acontece quando o veículo passa por um ponto de acúmulo de água e o pneu perde o contato com o sono, a PRF orienta que o motorista tire o pé do acelerador, evite frear de forma brusca e mantenha a direção firme, até que passe completamente da água.

Quem decidir seguir viagem mesmo durante a chuva, a recomendação é de que o motorista siga a uma velocidade menor do que a permitida na via, pois o asfalto se torna escorregadio e aumentam as chances de ocorrerem saídas de pista. Se o limite da via for de 100 km/h, por exemplo, é recomendável seguir a 70 ou 80 km/h, por questões se segurança.

Uma das medidas tomadas para evitar acidentes graves, além de garantir a fluidez do trânsito é a restrição do horário de circulação de veículos de grande porte em pistas simples, que deve evitar, dentre outras coisas, ultrapassagens perigosas, além de melhorar a fluidez do trânsito.

A decisão se aplica à Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), a Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores desse documento.

Esses veículos ficam impedidos de circular na sexta-feira (27) e na terça-feira (1º), das 16h às 22h, em pista simples. O motorista que desrespeitar essa determinação, estará sujeito à multa no valor de R$ 130,16, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor também terá que aguardar no local da abordagem, até que o horário de restrição seja encerrado.

Maio Amarelo

No feriado de Dia do Trabalhador, 1º de maio, tem início, ainda, o Movimento Maio Amarelo, que chama a atenção para o alto número de feridos e mortes no trânsito. O lançamento oficial da ação acontece no Parque da Jaqueira, às 8h, e conta com a participação de diversas instituições que atuam nesta área, incluindo a PRF.