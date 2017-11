Prisão por porte de arma restrita em Limoeiro

Policias do Batalhão da Polícia Rodoviária realizando abordagens na PE-90, no município de Limoeiro, deram ordem de parada ao condutor de um veículo modelo CELTA, de cor prata e placa KIV-2249. No entanto, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga. O fato ocorreu no último sábado (18).

A Polícia Rodoviária passou a fazer o acompanhamento do veículo conseguindo interceptar o mesmo nas proximidades da fazenda Berra Boi, em Limoeiro. Dois ocupantes do veículo correram conseguindo fugir e ficou apenas o condutor, identificado por Felipe Nóbrega de Morais.

Ao fazer uma vistoria no interior do veículo foram encontrados: um rifle calibre 44, dois rádios amadores com base de recarga, uma toca ninja, uma faca, um par de luvas e um casaco tipo do exército. Felipe Nóbrega de Moraes foi levado para a Delegacia de Polícia de Limoeiro para às medidas cabíveis.