Prisão por tentativa de homicídio em Paudalho

Policiais Civis da delegacia da 47ªCirc-Paudalho, sob coordenação do delegado de Polícia, Marcos Roberto da Silva ,e a supervisão do Comissário Rilton Lima, deram cumprimento ao Mandado de Prisão N° 2016.0832.000483 e prenderam a pessoa de Carlos Antônio Gomes, vulto “Paulinho”, nesta quinta- feira (1º), pela prática de tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no dia 24 de junho de 2015, na cidade de Paudalho, quando o imputado, após se desentender com a vítima Hilda Cabral da Silva, que estava num bar situado no Alto Dois Irmãos, desferiu vários golpes faca contra ela. Na ocasião, André Luiz da Silva, tentou socorrê-la e Carlos Antônio também passou a desferir facadas contra o mesmo, atingindo-o na cabeça, costa, pescoço e peito.

Carlos Antônio Gomes foi recolhido ao COTEL da cidade de Abreu e Lima.