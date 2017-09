Prisão por tráfico de drogas em Aliança

Através de denúncia anônima Policias Militares do 2º BPM abordaram Regivan Clemente da Silva, 32 anos, conhecido por “Van Van”, vendendo drogas na Rua E, no distrito de Caueiras, em Aliança, no último sábado (02).

O envolvido é reincidente por várias vezes no crime de tráfico de drogas e no momento da prisão estava na companhia do adolescente infrator A. C. M. S, de 17 anos. Com eles foram encontrados 11 pedras de crack e um aparelho celular. Os envolvidos juntamente com o material apreendido foram levados para a delegacia de plantão em Goiana.