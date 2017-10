Prisão por tráfico de drogas em Tracunhaém

Após informações colhidas pelo Malhas da Lei de que um indivíduo estaria traficando drogas, foi organizada uma operação com a GT de Tracunhaém, Mahas da Lei, GATI Alfa, GATI Bravo e a Polícia Civil que culminou na prisão de um homem. O fato ocorreu na Rua Cristovão de Holanda, Bairro Novo, em Tracunhaém, por volta das 15h30, nesta terça- feira (03).

Na revista foi encontrado com o suspeito 18 pedras de crack, uma balança de precisão e mais R$ 100,00 em espécie. Após ser indagado o mesmo confessou que traficava para um outro homem e que tinha acabado de ir na boca de fumo fazer o pagamento das drogas que teria vendido, logo após o efetivo seguiu até o local indicado, porém ao avistar o policiamento o acusado se evadiu do local deixando bolsas de picolé usadas para o embalo da droga e uma bolsa contendo R$ 160,00 em espécie.

Todo o material apreendido e o envolvido foram conduzidos a Delegacia de Plantão, em Nazaré da Mata. O mesmo foi Autuado em Flagrante Delito pelo crime de Tráfico de Drogas e aguarda a Audiência de Custódia.