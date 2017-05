Prisões em Paudalho

Na manhã desta segunda- feira (29), policiais do 2º BPM, prenderam na Av. Marechal Deodoro, 273, em Paudalho, dois homens em atitudes suspeitas.

As prisões aconteceram durante rondas no Alto da Bela Vista. Com um dos suspeitos foi encontrado um cigarro de Maconha e um celular Blu Z3, com o segundo foi apreendida uma motocicleta, a qual encontrava-se totalmente irregular e sem nenhuma documentação.

Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Paudalho onde os mesmos foram autuados e responderão um TCO.