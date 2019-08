Procon-PE interdita kart em Boa Viagem

O Procon-PE interditou nesta segunda-feira (12.08), o Adrenalina Kart Racing, que funciona no estacionamento do Wall Mart, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ontem (11.08), uma jovem de 19 anos foi vítima de um acidente no local, tendo todo seu couro cabeludo arrancado, após o cabelo ficar preso em um dos carros de corrida. O carrinho utilizado pela jovem também foi interditado.

“Iremos interditar o local por questões de segurança, como cita o artigo 6, do Código de Defesa do Consumidor, onde fala da proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos”,explicou a gerente de fiscalização, Danyelle Sena.

De acordo com Sena, apesar de não caber ao Procon verificar alvará de funcionamento. O órgão pode fechar o local. “Diante do ocorrido, e após o representante do estabelecimento verbalizar que não tem o documento, vamos interditar por tempo indeterminado”, explicou a gerente de fiscalização, Danyelle Sena.

O local terá 10 dias para apresentar defesa, mas eles serão autuados e multados. O Wall Mart também será notificado, como empresa solidária para, também, prestar esclarecimentos já que é proprietária do estacionamento onde funcionava o kart.

Na autuação o órgão de defesa do consumidor vai querer que a Adrenalina Kart informe a quantidade de funcionários, quais estavam habilitados para passar as instruções corretas de uso do material e de segurança; o contrato de funcionamento do espaço; a regularidade para funcionar como pista de kart; placas informativas sobre quem pode usar o carro, horário de funcionamento e formas de pagamento. Nenhuma das placas foi vista no local e todas são previstas pelo Código de Defesa do Consumidor.