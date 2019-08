Procon-PE realiza a primeira pesquisa de fraldas infantil e geriátrica

O Procon-PE realizou pela primeira vez uma pesquisa de preço de fraldas infantis e geriátricas. Foram visitados 10 estabelecimentos comerciais: quatro supermercados e seis farmácias/drogarias todos na capital pernambucana.

Os fiscais do órgão de defesa do consumidor listaram 60 tipos de fraldas infantis e 34 de geriátricas, classificadas por marcas, tamanhos, e quantidade nos pacotes. A maior diferença apresentada foram nas fraldas geriátricas, uma diferença de 155,50%. O mesmo produto, da marca Confort Master, tamanho M, com oito unidades, pode ser encontrado por R$ 33,19 e por R$ 12,99. Já nos produtos infantis, a maior diferença foi na fralda Huggies Tripla Ação, tamanho P, com 36 unidades. O pacote está no mercado por R$ 35,25 e R$ 17,79, uma diferença percentual de 98,15%.

De acordo com a gerente de fiscalização do Procon-PE, Danyelle Sena, essa é mais um meio para ajudar o consumidor na hora da compra. “Já realizamos pesquisa mensais de medicamentos, da cesta básica e agora vamos incluir no nosso cronograma a de fraldas, para ajudar o consumidor a encontrar o produto mais barato.

No levantamento é possível identificar o preço de cada item por estabelecimento, com os nomes e o endereços onde o produto encontra-se com o menor valor. Para receber a pesquisa basta enviar e-mail para: imprensaproconpe@gmail.com.