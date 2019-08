Procon-PE realiza Mutirão dos Superendividados em Carpina a partir desta segunda (05)

O Mutirão dos Superendividados, que beneficiou cerca de cinco mil consumidores do Recife e Região Metropolitana, no mês de julho, estará em Carpina, Mata Norte de Pernambuco, de 05 a 09 de agosto. A iniciativa é da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio do Procon-PE, em parceria com a Prefeitura do Carpina (PMC), e será realizado no auditório da própria instituição, localizada na Praça de São José, 95, centro, das 08h às 14h.

Com o intuito de reduzir o endividamento e possibilitar que os consumidores limpem o nome, o mutirão trará negociações viáveis a ambas as partes, de forma que não excedam o orçamento familiar. Irão participar Celpe, Compesa, Bancos, telefonias que englobam TV a Cabo e Internet e a Prefeitura do Município, negociando IPTU.

Para ter acesso ao serviço é necessário apresentar original e cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, além de documentos que possam comprovar a dívida, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas de cartões, comprovante de pagamento e/ou contrato, número de protocolo, entre outros. Caso no documento conste o nome de outra pessoa, que não seja o titular, é preciso procuração reconhecida em cartório para a representação.

Esse ano, o Mutirão dos Superendividados já realizou mais de 7 mil atendimentos e percorreu cinco municípios: Recife, Paulista, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e São José do Belmonte.