Procon registra aumento de mais de 50% no preço do material escolar

Com a chegada do fim do ano e matrículas abertas em escolas, a procura por materiais escolares começam. O Procon-PE realizou pesquisa em diversas lojas localizadas em Recife e Olinda. Em comparação a pesquisa realizada em 2015 o produto que mais subiu de preço foi o giz de cera, que aumentou 55,67%. Mais de 35 itens subiram de valor em relação ao ano passado.

Além de comparar o preço com ano anterior, a pesquisa também demonstra que é preciso que os pais procurem vários estabelecimentos para encontrar o melhor valor. O levantamento de preços com 80 itens foi realizado em oito estabelecimentos, demonstra variações de preço que chegam a superar os 100%. O destaque ficou para massa de modelar, estojo com seis unidades da marca Acrilex de 180g. O produto foi encontrado por R$ 2,49 e por R$ 5,00. Uma variação de 100,80%.

Porém, comparando com 2015, foram poucos, mas alguns itens caíram de preços. A massa de modelar caiu 10,71%; a tesoura sem ponta, 19,95%; a agenda, 9,13% e a lancheira, 14%.

Em janeiro o órgão fará uma nova pesquisa para verificar se com a proximidade das aulas os preços baixaram ou aumentaram.