Produtores de Limoeiro são cadastrados para compra de milho mais barato

Em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a Secretaria de Agricultura de Limoeiro iniciou na última segunda- feira (14) o cadastramento dos produtores rurais do município interessados em adquirir milho com preço mais acessível. A ação segue até a próxima sexta- feira (18) na sede da própria secretária, através de servidores da pasta que foram capacitados pela CONAB. O produto deve ser destinado ao consumo dos rebanhos, independente do tamanho, não sendo permitida a revenda. Para ter direito ao programa, o produtor deve atender algumas determinações do Governo Federal. De acordo com o secretário municipal de Agricultora, Marcelo Motta, os interessados devem apresentar CPF, identidade, licença de criação animal (Emissão via Adagro) e um documento que comprove ligação com a terra, a exemplo do Imposto de Território Rural (ITR), INCRA ou escritura, além do pagamento da taxa.

Marcelo também destacou que toda logística de transporte do milho do galpão sede, no Recife, para distribuição em Limoeiro, será garantida pela prefeitura. Em Limoeiro, o espaço de estocagem do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no Bairro do Ponto Certo, será utilizado para recebimento e distribuição. Tem direito ao programa donos de propriedade com até 220 hectares. Para o secretário, aproximadamente 95% dos produtores locais estão dentro desse limite. Atualmente, uma saca de milho de 60 quilos custa R$ 42. Até dezembro deste ano, de acordo com o programa, os interessados poderão comprar pelo preço fixo de R$ 33. “Para quem tem direito a comprar mil sacas, por exemplo, a economia é considerável. Acredito que muitos vão aproveitar a oportunidade”, declarou Motta. Após a entrega dos cadastros no escritório da CONAB, em Recife, e aprovação, o milho deve chegar ao município dentro de um prazo de aproximadamente 30 dias.

*Blog do Agreste