Professor de Carpina precisa de doação de sangue para cirurgia

O professor de Carpina, Jolibel Alves de Andrade, teve uma cirurgia de extrema necessidade cancelada por falta de doações do tipo sanguíneo O Negativo. Ele vai se submeter a um procedimento cirúrgico para retirar o intestino grosso (colectomia total), no Hospital das Clínicas, em Recife.

As doações podem ser realizadas no HEMOPE em nome do paciente. Para os doadores que moram em Carpina, na próxima quinta- feira (22), haverá transportes saindo do Sindicato dos Professores, às 8hs.

Amigos e familiares estão se mobilizando através de uma campanha nas redes sociais para alcançar outros doadores.