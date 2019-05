Professor é baleado na perna, esfaqueado na barriga, tem orelha e dedos decepados e é jogado às margens de estrada

Um professor de 37 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no Sítio Capoeiras, na zona rural de Orobó, no Agreste do estado.

Segundo a Polícia Civil, Tadeu Paulo dos Santos da Silva teve um dedo e uma orelha decepados, foi baleado na perna e esfaqueado na barriga. A vítima foi deixada às margens da rodovia PE-88.

O crime aconteceu na segunda (20) e foi divulgado pela Polícia Civil nesta quarta (22). O professor estava em um bar com um amigo e, após saírem do local, seguiram para casa por essa rodovia estadual.

No caminho, foram perseguidos por um carro com três homens armados e encapuzados. Quando estava próximo à residência, a dupla foi abordada pelos criminosos.

Tadeu Paulo foi levado pelos criminosos no carro dele e jogado às margens da rodovia. O amigo que estava com ele foi deixado na PE-88, e, ao caminhar pela rodovia, encontrou o professor com ferimentos.

O professor foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital no município de Orobó. De acordo com a Polícia Civil, ele foi transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.