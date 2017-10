Professores da rede pública de Carpina participam de formação

A Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto do Carpina realizou, nesta segunda-feira (09), a formação do Programa Alfabetizar com Sucesso, com professores do 1º ao 5º ano da rede pública municipal de ensino. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado e prefeituras.

Com o tema “A Formação do Leitor: caminhos e possibilidades nos diversos componentes curriculares”, o objetivo da capacitação é discutir o processo de alfabetização do alunado, trazendo aos educadores atualizações sobre as melhores formas de promover o letramento das crianças na idade certa. “Essa parceria vai ser maravilhosa para nosso município. Assim como uma árvore frutífera, os cuidados são diferentes a cada período de seu crescimento, por isso é importante estarmos atentos as técnicas de ensino para cada idade da criança”, falou a Secretária de Educação do Carpina, Milca Maria.

No encontro também participaram a Coordenadora Regional da Unidade da Educação Infantil e Anos Iniciais da Secretaria Estadual de Educação (UEA), Veridiana Brito, a Técnica Pedagógica Estadual do Programa Alfabetizar, Claudia Ribeiro e a Técnica Regional de Educação do Estado de Pernambuco, Luciana Clécia Lopes.