Professores fazem protesto durante sessão da câmara de vereadores de Lagoa de Itaenga

A sessão ordinária da câmara de vereadores na cidade de Lagoa de Itaenga foi movimentada na noite desta segunda- feira (05).

Um grupo de professores da rede municipal de educação esteve presente e realizou um protesto no local exigiram alguns direitos da categoria. Com cartazes eles reivindicaram o apoio do legislativo nas negociações entre a prefeitura e o sindicato que representa os servidores.

Os professores cobram o repasse do retroativo do ano passado, reivindicam ainda a polivalência, que é uma gratificação garantida por lei, mas que foi retirada desde o 13º salário de 2017 e o reajuste do piso salarial que é de 6,81% para os pagamentos deste ano, além do Plano de Cargos e Carreiras.

Eles denunciam ainda que no mês de fevereiro do ano passado houve um desconto duplo dos valores referentes ao terço de férias e o imposto nos contra cheques dos professores. Apesar das cobranças a prefeita Graça do Moinho não ressarciu os servidores e não prestou nenhum esclarecimento.

Está agendando para o próximo dia 14 de março uma assembleia geral com todos os professores da rede municipal de Educação de Lagoa de Itaenga